Россия пока не подтвердила готовности Путина встретиться с Байденом – Белый дом

В России не дали официального подтверждения о готовности президента Владимира Путина на встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас встреча (с российской стороны – ред.) не подтверждена".

"Обсуждение все еще продолжается".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

"Но мы также сохранять за собой возможность реагирования, если их действия будут требовать этого", - указала представитель администрации президента США.

Она добавила, что Вашингтон продолжит отстаивать свои интересы и привлекать к ответственности российское правительство за действия, направленные против Соединенных Штатов.

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