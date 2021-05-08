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Россия пока не подтвердила готовности Путина встретиться с Байденом – Белый дом

Суббота, 8 мая 2021, 01:12
Россия пока не подтвердила готовности Путина встретиться с Байденом – Белый дом

В России не дали официального подтверждения о готовности президента Владимира Путина на встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Источник: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "По состоянию на сейчас встреча (с российской стороны – ред.) не подтверждена".

"Обсуждение все еще продолжается".

Детали: Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

"Но мы также сохранять за собой возможность реагирования, если их действия будут требовать этого", - указала представитель администрации президента США.

Она добавила, что Вашингтон продолжит отстаивать свои интересы и привлекать к ответственности российское правительство за действия, направленные против Соединенных Штатов.

Предыстория:

  • Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
  • Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.
  • Песков заявил, что Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

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Темы: СШАРосcияБайденПутин
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