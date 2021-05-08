ГСЧС предупреждает о сильном ветре и заморозках

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные порывы ветра, ночью заморозки на поверхности почвы.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 8 мая утром и днем ​​в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°.

В Киевской области 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4°.

В Киеве 8 мая днем ​​порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).