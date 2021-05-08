Молдова получила дополнительные 100 тыс доз вакцины AstraZeneca от Румынии
В Молдову вечером 7 мая прибыли 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из Румынии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Президенткой Мая Санду, объявив о прибытии новой партии препарата, призвала граждан приходить вакцинироваться, чтобы страна могла быстрее вернуться к нормальной жизни.
"Теперь у нас достаточно вакцин, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать можно больше людей. Спасибо Румынии", - заявила она.
Как сообщалось, Румыния планирует предоставить 100 000 доз AstraZeneca также Украине.
В Минздраве Молдовы ранее заявили, что с 11 мая в стране постепенно начнется всеобщая вакцинация от коронавируса. На 7 мая, прививки получили 171 820 человек.
В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.
Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech / Pfizer, также через COVAX.
В апреле Молдова получила также первую партию российской вакцины "Спутник V".