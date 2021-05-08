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Молдова получила дополнительные 100 тыс доз вакцины AstraZeneca от Румынии

Суббота, 8 мая 2021, 10:31
Молдова получила дополнительные 100 тыс доз вакцины AstraZeneca от Румынии

В Молдову вечером 7 мая прибыли 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Президенткой Мая Санду, объявив о прибытии новой партии препарата, призвала граждан приходить вакцинироваться, чтобы страна могла быстрее вернуться к нормальной жизни.

"Теперь у нас достаточно вакцин, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать можно больше людей. Спасибо Румынии", - заявила она.

Как сообщалось, Румыния планирует предоставить 100 000 доз AstraZeneca также Украине.

В Минздраве Молдовы ранее заявили, что с 11 мая в стране постепенно начнется всеобщая вакцинация от коронавируса. На 7 мая, прививки получили 171 820 человек.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech / Pfizer, также через COVAX.

В апреле Молдова получила также первую партию российской вакцины "Спутник V".

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Темы: МолдовавакцинацияРумыния
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