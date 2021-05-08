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Байден уверен, что скоро сможет встретиться с Путиным

Суббота, 8 мая 2021, 11:43

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным скоро станет возможной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

"Я убежден, что мы сможем это сделать. Еще нет каких-либо определенных дат или места - сейчас над этим работают", - сказал он на вопрос СМИ о потенциальной встрече в июне.

Байден сказал, что готов на встречу с Путиным, несмотря на большое присутствие российских войск у границы с Украиной.

"Это не влияет на мое стремление встретиться лицом к лицу. И вы можете заметить, что ранее войск было больше. Сейчас он отвел войска", - сказал президент США.

Байден и его советники хотят организовать встречу с президентом РФ в третьей стране в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи "Большой семерки" и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Спикер Белого дома Джен Псаки сказала репортерам, что сейчас идет работа по поводу места, времени и других деталей встречи. Она также отметила, что речь не идет о необходимости решения каких-то ключевых разногласий между США и Россией перед тем, как встреча состоится.

"Приглашение провести разговор и встречу не предусматривалось с предусловием, что каждый из вопросов решится заранее. Мы ожидаем, что продолжим иметь разногласия", - сказала она

В то же время, в Кремле заявляют, что "изучают" возможность встречи. "Мы продолжаем анализировать ситуацию", - сказал представитель Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, российская сторона уже согласилась на предложение Байдена о встрече.

Как ранее сообщалось, ожидается, что встреча лидеров США и РФ скорее всего состоится после саммитов, запланированных 11-14 апреля, поскольку Байден предпочел бы провести консультации с западными лидерами, прежде чем сесть за стол с Путиным.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена. Такое предложение выдвинула также Чехия.

Темы: БайденПутин


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