Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

Суббота, 8 мая 2021, 12:36
В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

В Офисе президента считают, что в НАТО еще могут пересмотреть решение о проведении саммита Альянса "в узком кругу" и пригласить к участию партнеров, в том числе и Украину.

Источник: заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в комментарии Укринформу

Детали: По словам Жовквы, в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть нынешний саммит НАТО будет проведен без участия стран-партнеров, к которым относится и Украина.

При этом Жовква отметил, что Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО, добавил он.

Прямая речь: "Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть".

Детали: В то же время Жовква отметил, что "главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня".

"Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. В этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", - отметил он.

Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе, подчеркнул заместитель руководителя ОП, добавив, что работа над таким документом продолжается.

"Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - заявил Жовква.

Что предшествовало: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина посетит Брюссель меньше чем за месяц до саммита НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТООфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
НАТО
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: