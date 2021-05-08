Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

Суббота, 8 мая 2021, 12:36

В Офисе президента считают, что в НАТО еще могут пересмотреть решение о проведении саммита Альянса "в узком кругу" и пригласить к участию партнеров, в том числе и Украину.

Источник: заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в комментарии Укринформу

Детали: По словам Жовквы, в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть нынешний саммит НАТО будет проведен без участия стран-партнеров, к которым относится и Украина.

При этом Жовква отметил, что Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО, добавил он.

Прямая речь: "Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть".

Детали: В то же время Жовква отметил, что "главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня".

"Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. В этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", - отметил он.

Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе, подчеркнул заместитель руководителя ОП, добавив, что работа над таким документом продолжается.

"Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - заявил Жовква.

Что предшествовало: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина посетит Брюссель меньше чем за месяц до саммита НАТО.

Темы: НАТООфис президента


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм

В Киеве снова растет количество случаев коронавируса

Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям

В полиции напомнили, что за серп и молот можно сесть на 5 лет

В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

Украина вернулась в 5-ку европейских лидеров по распространению COVID-19

Все новости...
НАТО
Вице-премьер Стефанишина едет в Брюссель накануне саммита НАТО
Украинские военные присоединятся к масштабным учениям НАТО
НАТО проведет масштабные учения с участием 9 тысяч военных
Последние новости
12:43
Грузия получит 100 тысяч доз вакцины Sinopharm через китайский "Красный Крест"
12:36
В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины
12:15
В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм
11:52
Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
11:43
Байден уверен, что скоро сможет встретиться с Путиным
11:32
В Киеве снова растет количество случаев коронавируса
11:19
В ЕС предварительно поддержали идею о трех социальных целях до 2030 года
10:54
Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям
10:31
Молдова получила дополнительные 100 тыс доз вакцины AstraZeneca от Румынии
10:25
Украина снизила экспорт и импорт электроэнергии
Все новости...