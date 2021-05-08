В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

В Офисе президента считают, что в НАТО еще могут пересмотреть решение о проведении саммита Альянса "в узком кругу" и пригласить к участию партнеров, в том числе и Украину.

Источник: заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в комментарии Укринформу

Детали: По словам Жовквы, в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. То есть нынешний саммит НАТО будет проведен без участия стран-партнеров, к которым относится и Украина.

При этом Жовква отметил, что Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые прошли только при участии стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО, добавил он.

Прямая речь: "Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть".

Детали: В то же время Жовква отметил, что "главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня".

"Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. В этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", - отметил он.

Что касается возможных решений саммита, в том числе по Украине, то они будут зафиксированы в его общем итоговом документе, подчеркнул заместитель руководителя ОП, добавив, что работа над таким документом продолжается.

"Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса", - заявил Жовква.

Что предшествовало: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина посетит Брюссель меньше чем за месяц до саммита НАТО.