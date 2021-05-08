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Грузия получит 100 тысяч доз Sinopharm через "Красный Крест"

Суббота, 8 мая 2021, 12:43

Грузия получит 100 000 доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm через китайский комитет "Красного Креста".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Мы тесно сотрудничаем с "Красным Крестом" Китая. Они передадут вакцины грузинскому "Красному кресту", а мы - министерству здравоохранения", - сказала руководитель грузинского "Красного Креста" Натия Лоладзе.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, которая принимала участие в переговорах, сказала, что сроки предоставления вакцины и другие детали сообщат в ближайшее время.

Накануне, 7 мая, Всемирная организация здравоохранения выдала разрешение на экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Этот препарат стал первой произведенной в Китае вакциной, которую могут закупать и распространять организации ООН.

В начале апреля Грузия уже получила первые 100 000 доз вакцины Sinopharm. Тогда сообщалось, что прививки ней начнутся только после предоставления допуска ВОЗ.

Первой в Грузию прибыла партия 43,2 тысячи доз AstraZeneca, что по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX. В конце марта Грузия получила первую партию вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. С тех пор прививки получили около 58,5 тысяч человек, из них 9500 получили уже обе дозы вакцины. Население Грузии - около 3,7 млн.

Темы: ГрузиявакцинацияКитай


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