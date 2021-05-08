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Грузия получит 100 тысяч доз Sinopharm через "Красный Крест"

Суббота, 8 мая 2021, 12:43
Грузия получит 100 тысяч доз Sinopharm через Красный Крест

Грузия получит 100 000 доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm через китайский комитет "Красного Креста".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Мы тесно сотрудничаем с "Красным Крестом" Китая. Они передадут вакцины грузинскому "Красному кресту", а мы - министерству здравоохранения", - сказала руководитель грузинского "Красного Креста" Натия Лоладзе.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, которая принимала участие в переговорах, сказала, что сроки предоставления вакцины и другие детали сообщат в ближайшее время.

Накануне, 7 мая, Всемирная организация здравоохранения выдала разрешение на экстренное применение китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Этот препарат стал первой произведенной в Китае вакциной, которую могут закупать и распространять организации ООН.

В начале апреля Грузия уже получила первые 100 000 доз вакцины Sinopharm. Тогда сообщалось, что прививки ней начнутся только после предоставления допуска ВОЗ.

Первой в Грузию прибыла партия 43,2 тысячи доз AstraZeneca, что по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX. В конце марта Грузия получила первую партию вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. С тех пор прививки получили около 58,5 тысяч человек, из них 9500 получили уже обе дозы вакцины. Население Грузии - около 3,7 млн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузиявакцинацияКитай
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