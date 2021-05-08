Дожди отступают: в воскресенье будет преимущественно солнечно

В воскресенье, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°, на юге и востоке страны 4-9° тепла. Днем 12-17°, на крайнем западе до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.

В понедельник, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных областях днем временами дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В восточной и юго-восточной частях страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла. По всей стране, кроме крайнего запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0-4°. Днём в восточных областях 13-18°, на остальной территории 18-23°.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днём 18-20°.