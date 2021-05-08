Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дожди отступают: в воскресенье будет преимущественно солнечно

Суббота, 8 мая 2021, 13:24
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-4°, на юге и востоке страны 4-9° тепла. Днем 12-17°, на крайнем западе до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.

 

В понедельник, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных областях днем временами дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. В восточной и юго-восточной частях страны местами порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью 1-6° тепла. По всей стране, кроме крайнего запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0-4°. Днём в восточных областях 13-18°, на остальной территории 18-23°.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днём 18-20°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм

В Киеве снова растет количество случаев коронавируса

Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям

В полиции напомнили, что за серп и молот можно сесть на 5 лет

В Украине 8,7 тысячи новых случаев COVID и 370 смертей

Все новости...
погода
ГСЧС предупреждает о сильном ветре и заморозках
Порывистый ветер, гроза, заморозки: погода готовит "сюрпризы" на выходные
На выходные прогнозируют дожди, заморозки и сильный ветер
Последние новости
13:24
Дожди отступают: в воскресенье будет преимущественно солнечно
12:50
Сегодня Украина защищает всю демократическую Европу – МИД
12:43
Грузия получит 100 тысяч доз Sinopharm через "Красный Крест"
12:36
В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины
12:15
В Одессе разоблачили агитаторов и ботоферму: пропагандировали сепаратизм
11:52
Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
11:43
Байден уверен, что скоро сможет встретиться с Путиным
11:32
В Киеве снова растет количество случаев коронавируса
11:19
В ЕС предварительно поддержали идею о трех социальных целях до 2030 года
10:54
Похищение Чауса: СБУ расследует производство по двум статьям
Все новости...