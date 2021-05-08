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В Киеве "заминировали" аэропорт и медучреждения

Суббота, 8 мая 2021, 14:17
ФОТО FINBALANCE.COM.UA

Полиция Киева проверяет информацию о заминировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений.

Источник: полиция Киева

Детали: В субботу на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы.

Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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