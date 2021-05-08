Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представительство ЕС в Грузии заявило об уплате залога для освобождения оппозиционного лидера

Суббота, 8 мая 2021, 16:28

Представительство ЕС в Грузии объявило об уплате залога в размере 40 000 лари для освобождения из-под стражи лидера "Единого национального движения" Никанора Мелия.

Об этом говорится в заявлении представительства, обнародованном 8 мая, пишет "Европейская правда".

"Сегодня было уплачено залог в размере 40 000 лари для обеспечения освобождения господина Мелия из-под ареста, согласно договоренности, достигнутой политсилами в рамках соглашения при посредничестве ЕС 19 апреля", - говорится в нем.

Представительство ЕС отметил, что средства предоставила организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).

"Это еще один важный шаг для завершения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля. Мы ожидаем, что этот шаг существенно упростит присоединение к соглашению всех избранных в парламент депутатов - в интересах Грузии, ее граждан, отношений Грузии и ЕС и ее евроатлантического будущего", - отмечает Представительство ЕС.

Как сообщает Interpressnews, адвокат Мелия Георгий Кондахишвли заявил, что теперь прокуратура обратиться в суд с ходатайством об изменении или отмене меры пресечения против Мелия в виде ареста, после чего он будет освобожден. По его словам, это возможно сделать даже сегодня.

На вопрос о том, как определили размер залога в размере 40 000 лари, если эту меру пресечения изменили на арест, Кондашвили сказал, что не имеет ответа.

Как известно, освобождение Мелия является одним из ключевых требований оппозиции для начала работы в парламенте.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента - по делу о беспорядках 20 июня 2019, также известных как "ночь Гаврилова ". 23 февраля 2021 он был арестован после отказа выплачивать залог, повторно предназначенную в деле, что привело к обострению политического кризиса.

Напомним, поздно вечером 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал "ЕНД", учредителем которого он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения Мелия.

Подробнее о последних событиях - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии.

Темы: Грузияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Грузия
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: