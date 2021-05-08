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Третья страна юридически обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Суббота, 8 мая 2021, 18:52

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Подписание состоялось во время видеоконференции Левитса и Зеленского, когда украинский президент находился с рабочей поездкой на Луганщине.

"По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу", - говорится в заявлении.

"Латвия готова помочь своим профессиональным опытом в управлении реформами и европейской интеграции. Я очень надеюсь, что в этом десятилетии Украина станет полноправным членом Европейского Союза, проведя все необходимые реформы", - цитирует Левитса сайт латвийского президента.

Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыму и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.

Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности отметили важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

Латвия стала третьим государством, с которой подписана такая ​​декларация. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были подписаны в марте и мае этого года.

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Темы: евроинтеграцияУкраинаЕС


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