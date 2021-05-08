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Война на Донбассе: гибридные войска РФ вновь обстреляли позиции ВСУ

Суббота, 8 мая 2021, 20:42
Война на Донбассе: гибридные войска РФ вновь обстреляли позиции ВСУ

Игнорируя договоренности о режиме "тишины" на линии фронта российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Штаб сообщает, что с начала суток, 8 мая, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Дословно: "Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

Напомним:

  • В пятницу, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.
  • 6 мая в районе проведения операции Объединенных сил погибли 2 военнослужащих, еще один украинский воин получил осколочное ранение.

Темы: войнаДонбассООСВооруженные силыРосcия
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