Война на Донбассе: гибридные войска РФ вновь обстреляли позиции ВСУ

Игнорируя договоренности о режиме "тишины" на линии фронта российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Штаб сообщает, что с начала суток, 8 мая, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Дословно: "Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

Напомним: