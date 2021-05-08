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В России дали старт строительству "Сталин-центра"

Суббота, 8 мая 2021, 21:23

В Нижегородской области РФ заложили первый камень на месте, где будет построен так называемый "Сталин-центр". Здание по замыслу его создателей станет "музем Сталина и советской эпохи".

Источник: РБК со ссылкой на представителя КПРФ Владислава Егорова

Прямая речь Егорова: "Сталин-центр — музей созидательной эпохи нашего государства".

Детали: По словам российского коммунистического деятеля, закладка первого камня "Сталин-центра" в городе Бор Нижегородской области приурочена к 9 мая, а сам музей задуман как "центр патриотизма".

В КПРФ считают, что восхваляющее советского диктатора Сталина сооружение должно "противодействовать фальсификациям советского периода истории" времен второй мировой войны.

Кроме выставления экспонатов в "центре" планируют проведение семинаров, дискуссионных клубов и круглых столов, "посвященных советской истории".

 

Предыстория: В июне 2020 года в городе Бор открыли памятник Сталину. Из-за противодействия местных властей по документам скульптура, установленная на земельном участке, находящемся в частной собственности, была оформлена как садовая фигура. Проведшая проверку местная полиция нарушений в установке памятника диктатору не нашла.

"Сталин-центр" также заложен на частной земле, но КПРФ в перспективе собирается вывести эту недвижимость из частной собственности.

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Напомним:

  • В апреле были опубликованы эскизы указанного "Сталин-центра". Согласно им, планируется построить трехэтажный особняк с террасой на крыше.
  • В Украине по сравнению с Россией в последние годы усилилось негативное отношение к личности экс-главы СССР Иосифа Сталина.

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Темы: СталинРосcиякоммунизм
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