Несколько немецких церквей анонсировали трансляцию венчаний гомосексуальных пар

Несколько католических священников в Германии подписали открытое письмо, в котором осудили решение Ватикана не благословлять гомосексуальные браки. В знак протеста они планируют 10 мая провести венчание геев в своих церквях.

Источник: hromadske со ссылкой на онлайн-заявление, на которое обратили внимание в CBS News

Детали: Подписанты заявления утверждают, что не принимают того, что избирательная и устаревшая сексуальная нравственность поддерживается ценой людей и подтачивает пастырскую работу.

10 мая несколько католических церквей в Германии проведут церемонии венчания однополых пар, причем часть из них планируют транслировать это онлайн. Перечень церквей и их страниц доступен по этой ссылке.

Один из участников протеста Клаус Нелиссен рассказал The Wall Street Journal, что день 10 мая был выбран потому, что это понедельник - традиционный выходной для священников, поэтому ни один епископ не запретит венчать пары, потому что священнослужители будут делать это в собственное свободное время.

Дословно заявление: "Мы продолжим сопровождать людей, которые составляют обет, и благословлять их отношения... Мы уважаем и ценим их любовь и верим, что их тоже благословляет Бог".

Предыстория: В марте официальный Ватикан заявил, что церковь не имеет полномочий благословлять союзы лиц одного пола.