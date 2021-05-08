Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Индии - очередной рекорд смертности от Covid, врачи бессильны

Суббота, 8 мая 2021, 23:46
В Индии - очередной рекорд смертности от Covid, врачи бессильны
Фото: reuters

Власти Индии сообщили о самом высоком с начала пандемии показателе смертности среди зараженных коронавирусом, который был зафиксирован за прошедшие сутки. Больницы не справляются с наплывом больных и те умирают от Covid так и не дождавшись помощи.

Источник: Reuters

Детали: По данным Министерства здравоохранения Индии, в пятницу от Covid в стране умерли рекордные 4 187 человек. Таким образом болезнь унесла жизни уже 240 тысяч граждан.

По предварительным прогнозам, до августа в Индии от вируса могут погибнуть около 1 миллиона человек.

В субботу Минздрав Индии обнародовал свежую статистику - заболели еще 401 078 человек, в результате чего общее количество заражений с начала пандемии составило почти 22 миллиона.

Медицинские эксперты предостерегают, что реальное число случаев COVID-19 и смертей, вероятно, намного превышает официальные данные. При этом ведущие индийские медики прогнозируют – в ближайшие недели ситуация еще более осложнится.

Ряд штатов Индии с понедельника из-за масштабной ковид-вспышки вводят локдаун, однако центральные власти страны до сих пор не ввели строгий национальный карантин.

Вторая волна пандемии коронавируса в Индии привела к коллапсу медицинской системы - зараженные умирают из-за отсутствия свободных больничных коек и недостатка кислорода в медицинских учреждениях.

Напомним:

  • Украинские власти готовы помочь кислородом Индии в преодолении масштабной вспышки коронавируса.
  • Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.

Темы: Индиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: