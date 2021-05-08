В Индии - очередной рекорд смертности от Covid, врачи бессильны

Власти Индии сообщили о самом высоком с начала пандемии показателе смертности среди зараженных коронавирусом, который был зафиксирован за прошедшие сутки. Больницы не справляются с наплывом больных и те умирают от Covid так и не дождавшись помощи.

Источник: Reuters

Детали: По данным Министерства здравоохранения Индии, в пятницу от Covid в стране умерли рекордные 4 187 человек. Таким образом болезнь унесла жизни уже 240 тысяч граждан.

По предварительным прогнозам, до августа в Индии от вируса могут погибнуть около 1 миллиона человек.

В субботу Минздрав Индии обнародовал свежую статистику - заболели еще 401 078 человек, в результате чего общее количество заражений с начала пандемии составило почти 22 миллиона.

Медицинские эксперты предостерегают, что реальное число случаев COVID-19 и смертей, вероятно, намного превышает официальные данные. При этом ведущие индийские медики прогнозируют – в ближайшие недели ситуация еще более осложнится.

Ряд штатов Индии с понедельника из-за масштабной ковид-вспышки вводят локдаун, однако центральные власти страны до сих пор не ввели строгий национальный карантин.

Вторая волна пандемии коронавируса в Индии привела к коллапсу медицинской системы - зараженные умирают из-за отсутствия свободных больничных коек и недостатка кислорода в медицинских учреждениях.

Напомним: