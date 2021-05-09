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УАФ сообщила о количестве зрителей на финале Кубка Украины

Воскресенье, 9 мая 2021, 01:10
УАФ сообщила о количестве зрителей на финале Кубка Украины

Оперативный штаб Тернополя принял решение, что во время финального матча Кубка Украины сезона-2020/2021 количество зрителей составит не более 20% от общего количества посадочных мест.

Источник: Пресс-служба УАФ

Детали: Ограниченное количество зрителей связано с пандемией коронавируса.

От указанного количества выделены билеты в равных частях командам-участникам финального матча ("Динамо" и "Зари").

Соответствующие списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ.

Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольщины, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольщины и т.п., поступающих в Ассоциацию футбола Тернопольщины.

Напомним: Киевское "Динамо" в матче 25 тура украинской Премьер-лиги на выезде не сумел победить "Мариуполь". Игра завершилась со счетом 0: 0.

Украинская правда

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Темы: Тернопольспортфутбол
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