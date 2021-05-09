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COVID-19 в Испании: страна отменила режим чрезвычайной ситуации

Воскресенье, 9 мая 2021, 03:53
COVID-19 в Испании: страна отменила режим чрезвычайной ситуации

Испания отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением коронавируса и который действовал более полугода.

Источник: DW

Детали: Режим чрезвычайной ситуации предусматривал, среди прочего, запрет на поездки между регионами без уважительной причины.

Официальный Мадрид призвал граждан к осторожности, напомнив, что пандемия еще не закончилась.

Регионы имеют право принимать решение о снятии или усиление ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним: Министр здравоохранения Испании заявила 3 мая, что испанские власти рассчитывает достичь в течение суток показателя в 5 млн человек полностью вакцинированных от коронавируса.

Темы: Испаниякоронавирус
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