COVID-19 в Испании: страна отменила режим чрезвычайной ситуации

Испания отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением коронавируса и который действовал более полугода.

Источник: DW

Детали: Режим чрезвычайной ситуации предусматривал, среди прочего, запрет на поездки между регионами без уважительной причины.

Официальный Мадрид призвал граждан к осторожности, напомнив, что пандемия еще не закончилась.

Регионы имеют право принимать решение о снятии или усиление ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним: Министр здравоохранения Испании заявила 3 мая, что испанские власти рассчитывает достичь в течение суток показателя в 5 млн человек полностью вакцинированных от коронавируса.