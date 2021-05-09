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Канада готова обсуждать отказ от патентов на вакцины против коронавируса

Воскресенье, 9 мая 2021, 04:44

Для того, чтобы облегчить распространение вакцин против коронавируса в мире, Канада открыта к обсуждению возможного отказа от прав интеллектуальной собственности на эти вакцины.

Источник: Министр международной торговли Канады Мэри Энджи, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада готова обсудить предложения об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 - в соответствии с Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".

"Канада вместе с партнерами активно проявляла препятствия в доступе к вакцинам, многие из которых связаны с правами интеллектуальной собственности, например, ограничения цепи поставки".

Детали: При этом министр отметила, что "правительство Канады твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности и признает важную роль, которую промышленность сыграла в инновациях для разработки и создания спасательных COVID-вакцин".

Энджи добавила, что Канада "остается преданной поиска решения и достижению договоренности, ускорит глобальное производство вакцин и не окажет негативного влияния на общественное здоровье".

Предыстория:

  • Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении патентов на вакцины для содействия более широкому производству, но эта идея не сработает как "простое решение".
  • Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.
  • В то же время, правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса, а президент Франции заявил, что США и Великобритания должны "прекратить блокировать" вакцины и компоненты, из которых они изготавливаются.
  • Снятие патентной защиты может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

Темы: Канадавакцинация


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