Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада готова обсуждать отказ от патентов на вакцины против коронавируса

Воскресенье, 9 мая 2021, 04:44
Канада готова обсуждать отказ от патентов на вакцины против коронавируса

Для того, чтобы облегчить распространение вакцин против коронавируса в мире, Канада открыта к обсуждению возможного отказа от прав интеллектуальной собственности на эти вакцины.

Источник: Министр международной торговли Канады Мэри Энджи, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада готова обсудить предложения об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 - в соответствии с Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".

"Канада вместе с партнерами активно проявляла препятствия в доступе к вакцинам, многие из которых связаны с правами интеллектуальной собственности, например, ограничения цепи поставки".

Детали: При этом министр отметила, что "правительство Канады твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности и признает важную роль, которую промышленность сыграла в инновациях для разработки и создания спасательных COVID-вакцин".

Энджи добавила, что Канада "остается преданной поиска решения и достижению договоренности, ускорит глобальное производство вакцин и не окажет негативного влияния на общественное здоровье".

Предыстория:

  • Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов говорить о приостановлении патентов на вакцины для содействия более широкому производству, но эта идея не сработает как "простое решение".
  • Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.
  • В то же время, правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса, а президент Франции заявил, что США и Великобритания должны "прекратить блокировать" вакцины и компоненты, из которых они изготавливаются.
  • Снятие патентной защиты может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадавакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: