Канада готова обсуждать отказ от патентов на вакцины против коронавируса

Для того, чтобы облегчить распространение вакцин против коронавируса в мире, Канада открыта к обсуждению возможного отказа от прав интеллектуальной собственности на эти вакцины.

Источник: Министр международной торговли Канады Мэри Энджи, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада готова обсудить предложения об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 - в соответствии с Соглашением ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности".

"Канада вместе с партнерами активно проявляла препятствия в доступе к вакцинам, многие из которых связаны с правами интеллектуальной собственности, например, ограничения цепи поставки".

Детали: При этом министр отметила, что "правительство Канады твердо верит в важность защиты интеллектуальной собственности и признает важную роль, которую промышленность сыграла в инновациях для разработки и создания спасательных COVID-вакцин".

Энджи добавила, что Канада "остается преданной поиска решения и достижению договоренности, ускорит глобальное производство вакцин и не окажет негативного влияния на общественное здоровье".

Предыстория: