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Польша начинает ковид-вакцинацию молодежи

Воскресенье, 9 мая 2021, 06:29

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что в Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили 10 миллионов человек.

Источник: Моравецкий, цитирует Польское радио

Прямая речь: "10 миллионов прививок (сделано - ред.) первой дозой.

Детали: Кроме того, более 3,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами или вакциной, которая требует только одной дозы".

Моравецкий сообщил, что регистрация на прививки продолжается.

Также он отметил, что в воскресенье откроют запись на вакцинацию молодым людям 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

Напомним: Правительство Польши утвердило в декабре 2020 года национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа.

Темы: Польшавакцинациякоронавирус


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