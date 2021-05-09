Польша начинает ковид-вакцинацию молодежи

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что в Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили 10 миллионов человек.

Источник: Моравецкий, цитирует Польское радио

Прямая речь: "10 миллионов прививок (сделано - ред.) первой дозой.

Детали: Кроме того, более 3,5 миллиона человек уже привиты двумя дозами или вакциной, которая требует только одной дозы".

Моравецкий сообщил, что регистрация на прививки продолжается.

Также он отметил, что в воскресенье откроют запись на вакцинацию молодым людям 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

Напомним: Правительство Польши утвердило в декабре 2020 года национальную программу вакцинации от коронавируса, которая предусматривает четыре этапа.