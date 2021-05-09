Оккупанты на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки

За сутки 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевка и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов.

У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов.

К тому же, российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.

Потерь среди военных ВСУ и гражданского населения нет.

По состоянию на 7:00 утра 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.