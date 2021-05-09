Оккупанты на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки
За сутки 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевка и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.
Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 – со станковых противотанковых гранатометов.
У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов.
К тому же, российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.
Потерь среди военных ВСУ и гражданского населения нет.
По состоянию на 7:00 утра 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.