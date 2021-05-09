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Американские военные задержали судно с партией российского оружия на борту

Воскресенье, 9 мая 2021, 08:13

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Источник: пятый флот ВМС США в Twitter

 

Детали: Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Отмечается, что среди изъятого оружия – десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса.

На данныЙ момент пытаются выяснить место отправления партии оружия и лиц, которым оно предназначалось.

Темы: оружиеСШАРосcия


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