Американские военные задержали судно с партией российского оружия на борту

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Источник: пятый флот ВМС США в Twitter

Детали: Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Отмечается, что среди изъятого оружия – десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса.

На данныЙ момент пытаются выяснить место отправления партии оружия и лиц, которым оно предназначалось.