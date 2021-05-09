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Лукашенко подписал "декрет" на случай его убийства

Воскресенье, 9 мая 2021, 09:41
Лукашенко подписал декрет на случай его убийства

При насильственной смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко управление страной должно перейти к белорусскому Совету безопасности во главе с премьер-министром.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Такой порядок перераспределения власти предусмотрен в "Декрете о защите суверенитета и конституционного строя", о подписании которого Александром Лукашенко стало известно утром 9 мая.

Декрет также предполагает, что в стране при насильственной смерти Лукашенко "незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение".

Дословно: "Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".

Украинская правда
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