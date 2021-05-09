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Сход лавин в Альпах: число погибших туристов возросло

Воскресенье, 9 мая 2021, 10:39

Семь человек погибли в двух лавинах, которые сошли во французских Альпах в субботу днем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Первая лавина сошла в городке Валлуар в регионе Савойя, расположенном на высоте 2642 метра. Погибли 4 человека в возрасте от 42 до 76 лет из окрестностей Гренобля.

Лавина смела две группы туристов, состоявших из трех и двух человек, удалось выжить одному человеку, которого нашли спасатели.

Вторая лавина сошла на высоте 3779 метров в массиве Вануаз. По данным властей, погибли три человека.

Власти предупредили об "особенно сильном" риске схода лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

Ранее на этой неделе пять человек погибли в результате двух сходов лавин в Изере и Верхних Альпах, в результате чего за неделю в Альпах погибло 12 человек.

По данным Национальной ассоциации по изучению снега и лавин (Anena), которая ежегодно публикует статистические данные, с начала сезона 2020/2021 года, до схода лавин в субботу, погибли 28 человек.

Темы: Франциятуризмчрезвычайное происшествие


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