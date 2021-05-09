Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать хотя бы по одному дипломату РФ

Воскресенье, 9 мая 2021, 11:27
Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать хотя бы по одному дипломату РФ
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах в Врбетице.

Об этом Бабиш заявил на неформальном саммите лидеров ЕС в Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сeskе noviny.

"Мы всегда должны понимать, что когда нападают на одну страну-члена ЕС, то это фактически нападение на всех. Я также попросил, чтобы они рассмотрели возможность высылки хотя бы одного дипломата. На следующем саммите мы увидим, как они отреагируют", - сказал Бабиш.

Некоторые страны, такие как Словакия и страны Балтии, выразили солидарность с Чешской Республикой, а также выслали российских дипломатов.

Затем заместитель премьер-министра Ян Хамачек заявил, что ожидает аналогичных шагов и от других стран, упомянув, например, Великобританию или Германию.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Чехия
Украина и Чехия собираются совместно производить стрелковое оружие и боеприпасы
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: