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Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать хотя бы по одному дипломату РФ

Воскресенье, 9 мая 2021, 11:27
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров стран Европейского союза выслать по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой в деле о взрывах на складах в Врбетице.

Об этом Бабиш заявил на неформальном саммите лидеров ЕС в Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сeskе noviny.

"Мы всегда должны понимать, что когда нападают на одну страну-члена ЕС, то это фактически нападение на всех. Я также попросил, чтобы они рассмотрели возможность высылки хотя бы одного дипломата. На следующем саммите мы увидим, как они отреагируют", - сказал Бабиш.

Некоторые страны, такие как Словакия и страны Балтии, выразили солидарность с Чешской Республикой, а также выслали российских дипломатов.

Затем заместитель премьер-министра Ян Хамачек заявил, что ожидает аналогичных шагов и от других стран, упомянув, например, Великобританию или Германию.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: ЧехияРосcиядипломатические отношения


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