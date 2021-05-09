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В Германии начали действовать привилегии для вакцинированных

Воскресенье, 9 мая 2021, 14:51

В Германии с 9 мая отменяются ряд ограничений для людей, полностью привитых от коронавируса и тех, кто недавно выздоровел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отныне эти лица могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их не будут учитывать в максимально допустимое число лиц, с которыми можно контактировать. Для этих лиц не действуют и ограничения комендантского часа.

Так же им не нужно отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса.

Полностью вакцинированные также не должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус при посещении магазинов или парикмахерских.

В то же время эти лица, как и раньше, носить защитные маски.

Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае применение препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одного укола.

Для доказательства того, что человек выздоровел от коронавируса, необходимо предоставить положительный лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

По данным Института Роберта Коха, полностью вакцинированными в Германии являются почти 7,6 миллиона человек, то есть 9,1% населения. Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 27 млн - 32,3% населения. Преимущественно речь идет о людях старшего возраста.

Темы: вакцинацияГерманиякоронавирус


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