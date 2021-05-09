Антивенгерские листовки на Закарпатье: наемники работали по указке кураторов из РФ

СБУ разоблачила преступников, распространявших антивенгерские листовки на Закарпатье, ими оказались трое местных жителей, двое из которых - переселенцы из Луганска. И действовали они по заказу российских кураторов.

Источник: сообщение Службы безопасности

Детали: По данным силовиков, трое мужчин согласились на подрывную деятельность, за которую получили 500 долларов.

Отмечается, что фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в городе Берегово Закарпатской области, а чтобы придать "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (в эквиваленте - около 500 долларов).

В рамках уголовного производства были проведены обыски по месту жительства и задержания распространителей провокационных листовок.

Дословно: "В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В рамках уголовного производства всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения".