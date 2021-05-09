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Законопроект о медиа могут вынести на голосование в мае – Ткаченко

Воскресенье, 9 мая 2021, 16:25
Законопроект о медиа могут вынести на голосование в мае – Ткаченко
фото Радио Свобода

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая – ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью".

Детали: По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа "сыграл плохую шутку".

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий", - сказал Ткаченко.

Он считает, что "закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке".

"И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - сказал министр.

Предыстория:

  • В конце ноября 2019 года Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко. Позже был обнародован текст законопроекта.
  • Среди прочего, предполагается, что субъекты медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора и т.п.
  • 19 мая 2020 года Верховная Рада отправила законопроект о медиа на повторное первое чтение.
  • 1 июля 2020 года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу доработанный законопроект о медиа, несмотря на призывы общественных организаций и журналистов отклонить его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТкаченкомедиаСМИВерховная Рада
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