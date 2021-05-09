Законопроект о медиа могут вынести на голосование в мае – Ткаченко

Законопроект о медиа могут вынести на голосование в Верховной Раде в середине или в конце мая.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (мая – ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью".

Детали: По словам министра, диалог с представителями медиасообщества относительно законопроекта о медиа "сыграл плохую шутку".

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий", - сказал Ткаченко.

Он считает, что "закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке".

"И наконец все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - сказал министр.

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