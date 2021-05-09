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Чехия потребует компенсацию от России за последствия взрывов

Воскресенье, 9 мая 2021, 16:38

Чехия будет требовать от Российской Федерации не менее одного миллиарда крон в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетицах.

Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceska televize.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказал Шиллер.

Миллиард, подсчитанный Минфином, вероятно, еще не окончательная сумма. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.

"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш.

По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему. "Конечно, мы также говорим о снятии нагрузки с территории от любых других неоткрытых боеприпасов", - говорит Холиш.

По данным МИД Чехии, государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев.

"Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. МИД готовит дипломатическую ноту на основе поручения правительства", - сказал министр иностранных дел Якуб Кулханек.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

Темы: ЧехияРосcия


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