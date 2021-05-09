Ночью заморозки, днем до +23: в Украину идет потепление

В понедельник в Украине преимущественно без осадков, лишь в восточных областях днем кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье – северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла. По всей Украине, кроме крайнего запада и побережье морей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в северных и большинстве центральных областей и в воздухе 0-3°.

Днем 16-21° тепла, на западе страны до 24°, в восточных областях 10-15°.

В Киеве в понедельник – без осадков, температура ночью 2-4° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 17-19°.

Во вторник, 11 мая, в Украине без осадков, только в восточной части, Приазовье и Крыму, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 18-23°, на Закарпатье до 26°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве 11 мая переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°.