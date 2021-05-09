Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель надеется, что непривитые туристы смогут путешествовать в ЕС этим летом

Воскресенье, 9 мая 2021, 17:20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на то, что непривитые от коронавируса люди также смогут поехать на летние каникулы в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было возможно прошлым летом", - заявила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что возможность летних каникул в Европе "конечно" применима ко всем, независимо от того, вакцинированы они или нет. "Я пока не могу назвать день, когда это произойдет", - сказала она.

По ее словам, по мере снижения уровня заражения ограничения в Германии будут отменены. "Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила канцлер.

В связи с тем, что почти во всех странах ЕС уровень заболеваемости был ниже 50 на 100 000 жителей в течение большей части прошлого лета, на поездки внутри блока накладывались очень незначительные ограничения.

Канцлер добавила, что лидеры ЕС на неформальном саммите в Порту обсуждали цифровые сертификаты о вакцинации - так называемый "зеленый сертификат".

Она сказала, что, несмотря на наличие технических требований, таких как совместимость, все еще остаются нерешенными вопросы, касающиеся взаимного признания вакцин, не лицензированных в ЕС.

Напомним, в Германии с 9 мая отменяются ряд ограничений для людей, полностью привитых от коронавируса и тех, кто недавно выздоровел.

Темы: МеркельГерманияЕСтуризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

Брат королевы Британии тайно продает свои связи с Кремлем - The Times

фотоАнтивенгерские листовки на Закарпатье: наемники работали по указке кураторов из РФ

фото, відеоВ Украине в массовых мероприятиях ко Дню победы приняли участие 40 тысяч человек

видеоПарад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана

фотоКорабли РФ вблизи Одессы препятствовали совместным морским учениям США и Украины

Лукашенко подписал "декрет" на случай его убийства

Все новости...
Меркель
Меркель против уравнивания в правах людей с отрицательным тестом и вакцинированных – СМИ
Меркель выступит с объяснениями в парламенте по поводу дела Wirecard
Меркель заверила, что критикует Путина в личных разговорах
Последние новости
17:20
Меркель надеется, что непривитые туристы смогут путешествовать в ЕС этим летом
17:07
Ночью заморозки, днем до +23: в Украину идет потепление
16:38
Чехия потребует компенсацию от России за последствия взрывов
16:25
Законопроект о медиа могут вынести на голосование в мае – Ткаченко
15:58
Сократился экспорт зерна и зернобобовых
15:44
Брат королевы Британии тайно продает свои связи с Кремлем - The Times
15:42
На "карантинные" 8 тысяч уже потрачено 600 миллионов
15:27
фотоАнтивенгерские листовки на Закарпатье: наемники работали по указке кураторов из РФ
15:02
Семь спутников и создание украинского космодрома — космическая программа на 5 лет
14:51
В Германии начали действовать привилегии для вакцинированных
Все новости...