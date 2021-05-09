В Украине прибавилось более тысячи "матерей-героинь"

Президент Владимир Зеленский в этом году удостоил звания "Мать-героиня" 1019 украинских женщин.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 13 – Донецкой, 50 – Житомирской, 32 – Закарпатской, 21 – Запорожской, 54 – Ивано-Франковской, 5 – Киевской и 15 – города Киева.

Также звание удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 – Луганской, 115 – Львовской, 12 – Николаевской, 76 – Одесской, 27 – Полтавской, 87 – Ровенской, 18 – Сумской, 54 – Тернопольской, 23 – Харьковской, 9 – Херсонской, 41 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 22 – Черниговской области.