В районе ООС в воскресенье без обстрелов

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 17 часов

Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил от начала дня 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Вместе с тем, в воскресенье пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.