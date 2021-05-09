В районе ООС в воскресенье без обстрелов
Воскресенье, 9 мая 2021, 17:56
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 17 часов
Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил от начала дня 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Вместе с тем, в воскресенье пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.
Украинская правда