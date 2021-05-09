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В районе ООС в воскресенье без обстрелов

Воскресенье, 9 мая 2021, 17:56

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 17 часов

Дословно: "В районе проведения операции Объединенных сил от начала дня 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Вместе с тем, в воскресенье пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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