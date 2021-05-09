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Греция открыла пляже за неделю до начала туристического сезона

Воскресенье, 9 мая 2021, 21:45
Греция открыла пляже за неделю до начала туристического сезона

Греция вновь открыла свои организованные пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В соответствии с действующими мерами, менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

Греция преуспела в сдерживании первой волны пандемии в прошлом году, но возобновление роста числа случаев привело к тому, что власти ввели второй карантин в ноябре.

Поскольку число инфекций снизилось, а вакцинация увеличилась, власти неуклонно снижали ограничения, открывая бары и рестораны в начале этой недели.

В пятницу они объявили, что музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки для вакцинированных иностранных посетителей 15 мая.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, вселило уверенность в том, что туристы смогут безопасно посетить страну.

Как сообщалось, Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

По словам министра туризма страны, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.

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Темы: Грециятуризм
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