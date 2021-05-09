В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный
В Омской области РФ во время охоты исчез глава регионального минздрава Александр Мураховский, который был главврачом омской больницы скорой помощи № 1, в которую госпитализировали политика Алексея Навального после отравления в августе.
Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области
Дословно: "8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив А.Г. Мураховский, до настоящего времени его местонахождение неизвестно".
"В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются".
Детали: В областном МВД сообщили, что в мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители.
Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты.
Что предшествовало: 5 февраля внезапно умер заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1, где лечили Навального после отравления, Сергей Максимишин, причиной смерти назвали сердечный приступ.
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому.
- Главный врач осмкой больницы назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- Из России его перевезли в Германию. 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".