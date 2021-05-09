В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный

В Омской области РФ во время охоты исчез глава регионального минздрава Александр Мураховский, который был главврачом омской больницы скорой помощи № 1, в которую госпитализировали политика Алексея Навального после отравления в августе.

Источник: пресс-служба УМВД России по Омской области

Дословно: "8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив А.Г. Мураховский, до настоящего времени его местонахождение неизвестно".

"В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются".

Детали: В областном МВД сообщили, что в мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтёры поисковых отрядов и местные жители.

Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолёт и беспилотные летательные аппараты.

Что предшествовало: 5 февраля внезапно умер заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1, где лечили Навального после отравления, Сергей Максимишин, причиной смерти назвали сердечный приступ.

Предыстория: