Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок

Воскресенье, 9 мая 2021, 22:57
фото полиции

На трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области в ДТП погибла целая семья – муж, жена и полуторамесячный ребенок.

Источник: полиция Ровенской области

 

Детали: ДТП произошло в воскресенье около 17:20 в селе Колоденка Ровенского района.

По данным полиции, водитель автомобиля "Ауди А4" - 34-летний житель Ровно, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын.

 

Кроме того, через несколько часов в больнице умерла и 37-летняя жена вождя автомобиля "Ауди". Перед этим у нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья.

Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный

Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен

фотоВ Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины

Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы

Меркель надеется, что непривитые туристы смогут путешествовать в ЕС этим летом

Брат королевы Британии тайно продает свои связи с Кремлем - The Times

Все новости...
Ровенская область
Молния попала в двоих на телеге: у подростка обгорело 35% тела
На границе с Беларусью до конца года вводят дополнительные ограничения
Подростки решили покататься на авто: один погиб, трое в реанимации
Последние новости
22:57
фотоВ ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок
22:40
Добкин пойдет на выборы мэра Харькова как самовыдвиженец
22:02
В России исчез бывший главврач больницы, где лежал отравленный Навальный
21:45
Греция открыла пляже за неделю до начала туристического сезона
21:15
Представители ОРДЛО наконец передали Украине списки на обмен
20:40
фотоВ Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины
20:37
Новости экономики: космическая программа на пять лет, рост импорта бензина
19:55
Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы
19:28
NASA обвинило Китай в несоблюдении стандартов из-за обломков ракеты
18:39
ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин
Все новости...