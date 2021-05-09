В ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок

На трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области в ДТП погибла целая семья – муж, жена и полуторамесячный ребенок.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: ДТП произошло в воскресенье около 17:20 в селе Колоденка Ровенского района.

По данным полиции, водитель автомобиля "Ауди А4" - 34-летний житель Ровно, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын.

Кроме того, через несколько часов в больнице умерла и 37-летняя жена вождя автомобиля "Ауди". Перед этим у нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья.

Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку села Городок.