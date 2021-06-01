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В Иране запас обогащенного урана превысил разрешенный объем в 16 раз – МАГАТЭ

Вторник, 1 июня 2021, 00:58
В Иране запас обогащенного урана превысил разрешенный объем в 16 раз – МАГАТЭ

Количество урана, разрешенного ядерным соглашением 2015 года, в Иране превышено в 16 раз.

Источник: Bloomberg, DW со ссылкой на заявление МАГАТЭ

Детали: Иран имеет 2,4 килограмма обогащенного до 60% урана и более 3200 килограммов урана, обогащенного до разного уровня.

Это в 16 раз больше, чем стране разрешено ядерным соглашением 2015 года.

По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4%, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях.

Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащенный до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.

"Шестьдесят процентов – это почти класс оружия", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе.

Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля.

Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимков ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.

Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране и их расположение МАГАТЭ неизвестно.

Предыстория:

  • 8 мая 2019 года иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
  • 2018 Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Оно позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.
  • Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросс заявил в феврале, что Иран начал производство металлического урана, используемого при создании атомного оружия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иран
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