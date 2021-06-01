В Иране запас обогащенного урана превысил разрешенный объем в 16 раз – МАГАТЭ

Количество урана, разрешенного ядерным соглашением 2015 года, в Иране превышено в 16 раз.

Источник: Bloomberg, DW со ссылкой на заявление МАГАТЭ

Детали: Иран имеет 2,4 килограмма обогащенного до 60% урана и более 3200 килограммов урана, обогащенного до разного уровня.

Это в 16 раз больше, чем стране разрешено ядерным соглашением 2015 года.

По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4%, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях.

Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащенный до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.

"Шестьдесят процентов – это почти класс оружия", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе.

Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля.

Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимков ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения.

Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране и их расположение МАГАТЭ неизвестно.

Предыстория: