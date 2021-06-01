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Российский суд оставил в СИЗО 5 крымских татар

Вторник, 1 июня 2021, 01:58

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону продолжил содержания под стражей крымских татар Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Фарходу Базарову, Раиму Айвазову и Шабану Умерову до 16 сентября 2021 года.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Прямая речь адвоката Эдема Семедляева: "Прокурор не обнародовало никакой причины, по которой есть необходимость продолжения (ареста - ред.). Все основания, озвученные ранее, отпали.

Все материалы дела собраны, многие свидетели допрошены. Я не услышал, какими доводами прокурор обосновывает свое ходатайство. Нам очень сложно возражать против необоснованного ходатайства".

Детали: Адвокат Сергей Легостов высказал мнение, что все риски, представленные на предварительном следствии, отпали.

Поддержал ходатайство и адвокат Умерова Назим Шейхмамбетов. Он отметил, что прокурор руководствуется одними и теми же основаниями и при избрании меры пресечения, и при его продолжении.

По его мнению, на ход следственных действий подсудимые уже никак не смогут повлиять, поскольку они уже завершены.

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения без лишения свободы, поскольку все основания для содержания подзащитных под стражей отпали.

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора. Все пятеро подсудимых проведут еще 3 месяца по 16 сентября в СИЗО.

25 крымскотатарских общественных активистов обвиняют в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность". Умеров, Бекиров, Изета, Базаров и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", к пожизненному лишению свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы).

Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

Напомним:

  • 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымРосcиясуд


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