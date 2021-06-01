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Более 40% жителей Германии получили первую прививку от COVID

Вторник, 1 июня 2021, 07:28

43% населения или около 37,75 млн жителей Германии получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Источник: Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, цитирует Укринформ

Прямая речь: "43% немцев (37,75 млн) получили по меньшей мере одну дозу вакцины, 17,7% (14,6 млн) уже имеют полную вакцинную защиту".

Детали: По словам Шпана, со следующей недели к массовой вакцинации будут привлечены врачи на предприятиях.

Министр также выразил надежду, что к середине июля в ФРГ сделать прививки против коронавируса смогут 90% всех желающих.

При этом в Минздраве исходят из того, что готовность вакцинироваться в немецком обществе составляет 70-75%.

Напомним: В Германии подростков в возрасте от 12 до 16 лет будут записывать на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня.

Темы: Германиявакцинация


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