Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 40% жителей Германии получили первую прививку от COVID

Вторник, 1 июня 2021, 07:28
Более 40% жителей Германии получили первую прививку от COVID

43% населения или около 37,75 млн жителей Германии получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Источник: Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, цитирует Укринформ

Прямая речь: "43% немцев (37,75 млн) получили по меньшей мере одну дозу вакцины, 17,7% (14,6 млн) уже имеют полную вакцинную защиту".

Детали: По словам Шпана, со следующей недели к массовой вакцинации будут привлечены врачи на предприятиях.

Министр также выразил надежду, что к середине июля в ФРГ сделать прививки против коронавируса смогут 90% всех желающих.

При этом в Минздраве исходят из того, что готовность вакцинироваться в немецком обществе составляет 70-75%.

Напомним: В Германии подростков в возрасте от 12 до 16 лет будут записывать на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня.

Темы: Германиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Германия
Rheinmetall изготовит для Бундесвера боеприпасы для танков на 4 млрд евро
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: