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У Зеленского назначили "кураторов" внешней политики и евроинтеграции

Вторник, 1 июня 2021, 09:45

В Офисе президента назначили новых заместителей главы, которые отдельно будут заниматься внешней политикой и евроинтеграцией.

Источник: Офис президента и "Европейская правда"

Детали: Андрей Сибига, экс-посол Украины в Турции, занял пост заместителя главы ОП и будет отвечать за внешнюю политику. Игорь Жовква, который занимался этим направлением, будет заниматься отдельно направлением евроинтеграции.

Как объясняют в ОП, цель этих изменений в работе подразделений - улучшить взаимодействие между Офисом президента, Кабинетом министров и Верховной Радой по этим вопросам.

Опытный дипломат Андрей Сибига сосредоточится в ОП на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква.

Также создано соответствующее структурное подразделение.

Первоочередной задачей Жовквы будет координация взаимодействия ОП с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

ОП объясняет, что в условиях глобализации президенту нужна "максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза – в быстром темпе и в профессиональной модерации".

Прямая речь руководителя Офиса президента Андрея Ермака: "Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. 

Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправное интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским".

Справка: Андрей Сибига до 19 мая был послом Украины в Турции. Эту должность он занимал с августа 2016 года, а перед тем 4 года возглавлял Департамент консульской службы M3C Украины. Его увольнение связано с плановой ротацией. Закон о дипломатической службе предусматривает, что срок командировки, как правило, составляет до 4 лет.

Знать больше: Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

УП, обновлено
Темы: ЗеленскийОфис президентамеждународные отношенияевроинтеграцияНАТО


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