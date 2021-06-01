Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве за сутки обнаружили 434 новых случая COVID-19

Вторник, 1 июня 2021, 11:24

За сутки 31 мая в столице обнаружили 434 новых случая заболевания коронавирусом, 5 больных умерли, преодолели вирус 3864 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях

Детали: Заболели в частности 249 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 14 девочек от 2 до 17 лет, 162 мужчины в возрасте от 19 до 91 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

 

В больницу госпитализировали 33 больных, еще 130 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (113), Святошинском (80) и в Дарницком (73).

В целом с момента пандемии в Киеве зафиксирован 206 871 случай коронавируса, 170 552 человек выздоровели, 5097 пациентов умерли.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

В Беларуси заявили, что на "финише" согласования интеграции с Россией

В ОПУ анонсировали замены некоторых глав ОГА

В Украине запретили распространять некоторые пластиковые пакеты

В Украине ограничили движение грузовиков

Все новости...
Covid-2019
За сутки в Украине более 2 тысяч случаев COVID, 163 больных умерли
Иммунитет после COVID-19 может продолжаться в течение года – исследование
В последнее воскресенье мая в Украине сделали более 6 тысяч прививок
Последние новости
18:21
Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине
18:13
ЕС готовит санкции против "Белавиа" и чиновников авиаслужб Беларуси - СМИ
18:11
В парламенте предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч
17:52
Семь стран ЕС начали выдавать "паспорта вакцинации"
17:50
Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ
17:45
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
17:41
фотоСтроительный кран с крановщиком в кабине упал в Черновцах
17:34
В еще одном городе появится центр вакцинации
17:32
Украинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы – ОП
17:27
фотоВ Одессе пропал офицер Госпогранслужбы
Все новости...