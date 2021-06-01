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В Киеве за сутки обнаружили 434 новых случая COVID-19

Вторник, 1 июня 2021, 11:24
В Киеве за сутки обнаружили 434 новых случая COVID-19

За сутки 31 мая в столице обнаружили 434 новых случая заболевания коронавирусом, 5 больных умерли, преодолели вирус 3864 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях

Детали: Заболели в частности 249 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 14 девочек от 2 до 17 лет, 162 мужчины в возрасте от 19 до 91 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

 

В больницу госпитализировали 33 больных, еще 130 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (113), Святошинском (80) и в Дарницком (73).

В целом с момента пандемии в Киеве зафиксирован 206 871 случай коронавируса, 170 552 человек выздоровели, 5097 пациентов умерли.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусКиев
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