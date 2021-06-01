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В Офисе президента объяснили, в чем "проблема Кличко"

Вторник, 1 июня 2021, 11:28
В Офисе президента объяснили, в чем проблема Кличко
Фото Дмитрия Ларина, УП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что киевский городской глава Виталий Кличко не набрал хорошую команду и не решает самые насущные вопросы столицы, поэтому президент может заменить главу Киевской городской госадминистрации.

Источник: Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Это конфликт Кличко фактически с самим собой и с горожанами (а не с Офисом президента – ред.).

Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, ​​мостов и т.п. не выполняются даже на 50%".

Детали: По мнению Тимошенко, "с учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры".

"Все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове (глава Киевской горадминистрации с 2010 до 2014 года – ред.). Ни одной развязки, ни одной станции метро", – заявил представитель ОП.

"Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы – это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", – возмутился он.

По словам Тимошенко, "выхода два: либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо...".

"Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но в отношении главы Киевской горадминистрации будут другие выводы. Но решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и поправок в действующий закон", – сказал заместитель главы ОП.

При этом Тимошенко признал, что на выборах городского главы у Кличко не было реальных конкурентов. "А есть альтернатива? Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени", – отметил он.

"К нему лично как к персоне и легенде Украины нет никаких вопросов. Но если ты – мэр, ты должен набрать такую ​​команду, при которой ты будешь действительно легендой, тебя будут любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории", – сказал Тимошенко.

"А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, получается, это проблема самого Кличко", – заявил заместитель Андрея Ермака.

Напомним: Виталий Кличко совмещает должности главы Киевсовета и главы Киевской городской государственной администрации. Осенью 2020 года его повторно переизбрали киевским городским главой.

Однако весной 2021 года вновь обострился конфликт между ним и Офисом президента. Команда Владимира Зеленского с 2019 года прибегает к попыткам заменить Кличко на должности главы КГГА.

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Темы: Виталий КличкоКиевОфис президентаЗеленский
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