Ребенка, выжившего после обрыва кабины подъемника в Италии, выписали из реанимации

5-летнего мальчика, который единственным из 15 пассажиров выжил после обрыва кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии, выписали из реанимации, угрозы для его жизни больше нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Как пишут СМИ после общения с его тетей, мальчик совсем не помнит, что и как произошло. Врачи исключают масштабную потерю памяти и считают, что это посттравматическая амнезия. В аварии погибла почти вся его семья – оба родителя, младший брат, дедушка и бабушка.

Напомним, авария произошла в провинции Турин около часа дня 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающейся от озера Маджоре и заканчивающейся на высоте 1491 метр над уровнем моря.

Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

С 15 пассажиров, тринадцать человек погибли на месте, включительно с двухлетним ребенком. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.

На прошлой неделе полиция арестовала трех сотрудников компании-оператора канатной дороги, но позже судья решил, что нет оснований держать их в тюрьме, поскольку они не могут сбежать и не существует риска фальсификации доказательств.

Прокуроры утверждают, что все трое – владелец канатной дороги и двое сотрудников – знали, что кабина ездит с выключенным предохранителем. По их данным, они умышленно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянного активации из-за технических проблем.