У Зеленского предусматривают деолигархизацию новостей на телевидении

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной деолигархизацию новостных служб украинских телеканалов.

Источник: интервью Тимошенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине.

Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться".

Детали: Также Тимошенко отметил, что у президента Владимира Зеленского нет своего телеканала.

По его словам, "президент не договаривается с олигархами относительно телеканалов".

При этом, говоря об Общественном телевидении, он отметил, что "есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил".