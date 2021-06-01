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В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 года

Вторник, 1 июня 2021, 13:14

В Германии начался эксперимент по изучению базового дохода, в рамках которого его участники в течение трех лет исследования будут получать 1200 евро ежемесячно в течение трех лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Более 2 миллионов человек приняли участие в конкурсе, а отобрали для участия в эксперименте 122 человека. Социальный эксперимент имеет целью изучения последствий безусловного базового дохода.

Участникам не нужно было доводить социальную незащищенность, в течение эксперимента они могут работать, сколько им хочется, либо не работать вообще. Единственная обязанность - раз в полгода заполнять онлайн-анкеты.

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