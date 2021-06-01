Россиянам понравилась идея привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинство россиян поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты.

Источник: опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, РБК

Детали: Днями директор российской Федеральной службы исполнения наказаний предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на тех объектах, где работают мигранты и где не хватает рабочей силы.

Согласно опросу, идею привлекать к труду заключенных одобрили 71% участников. Не согласились с предложением о принудительном труде заключенных 21% опрошенных. При этом 9% из них отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Сторонники идеи считают, что их работа станет возмещением ущерба пострадавшим и заключенные смогут "отработать" свои преступления.

Некоторые уверены, что снизится нагрузка на госбюджет, а работа поможет заключенным исправиться, и они смогут заработком помочь своим семьям.

Противники идеи считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, они небезопасны для окружающих, а также, что будут плохо работать.