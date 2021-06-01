В ОПУ анонсировали замены некоторых глав ОГА

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в ближайшее время власть изменит глав облгосадминистраций в некоторых областях, поскольку "есть проблемы".

Источник: Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тимошенко: "Мы действительно изменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись...

Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов".

Напомним: В мае президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА, которые придерживают надбавки врачам.