Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в военных действиях на стороне "ЛНР"

Вторник, 1 июня 2021, 14:15
Гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в военных действиях на стороне ЛНР

Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

32-летний Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", - сказал судья Ян Шотт.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии "ЛНР". Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - сказал прокурор Мартин Белые.

В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Напомним, 21 апреля полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пяти человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Через несколько дней Окружной суд Праги постановил взять под арест подозреваемых.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: