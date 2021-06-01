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Холоднее нормы и щедрый на дожди: чем запомнился май киевлянам

Вторник, 1 июня 2021, 14:14
Холоднее нормы и щедрый на дожди: чем запомнился май киевлянам

Май 2021 года в Киеве оказался холоднее климатической нормы.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла +14,4° С, что на 1,4° С ниже климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 9 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до + 3,4° С, а теплое - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +25,1° С.

Дословно: "Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 74 мм, или 114% климатической нормы".

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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