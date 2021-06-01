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Делегация Ирана прибыла в Украину для переговоров по сбитому самолету МАУ

Вторник, 1 июня 2021, 14:57
Делегация Ирана прибыла в Украину для переговоров по сбитому самолету МАУ
Фото с Twitter ЕП

В Киев во вторник, 1 июня, прибыли делегация Ирана во главе с заместителем главы МИД Мохсеном Бахарвандром, чтобы провести очередной раунд переговоров по сбитому у Тегерана в 2020 году самолете МАУ.

Об этом сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради, пишет "Европейская правда".

"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", – написал Моради в Twitter.

Как известно "Европейской правде", переговоры будут продолжаться в течение двух дней, 2 и 3 июня.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки в апреле объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбиванию самолета.

В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными.

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Темы: ИранМИД
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