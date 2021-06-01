Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чубаров назвал ничтожным приговор оккупантов и обжалует его в ЕСПЧ

Вторник, 1 июня 2021, 16:32

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "юридически ничтожным" заочный тюремный приговор так называемого "Верховного суда" оккупированного Россией Крыма и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Источник: Чубаров в эфире проекта Радио Свобода Радио Крым.Реалии

Прямая речь: "Понятно, что это решение юридически ничтожно, поскольку оно принято российским оккупационным судом. Все те люди, которые инициировали и фабриковали это дело, а также те, кто объявлял решение сегодня - реальные преступники, их всех настигнет соответствующее наказание".

Детали: "Суд" в Симферополе 1 июня назначил Чубарову наказание в виде 6 лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

По его словам, решение суда будет обжаловано в Европейском суде по правам человека "после прохождения всех российских судебных инстанций". "Мы ожидаем от дальнейших процедур, в том числе и с Европейским судом по правам человека, окончательного выяснения всех деталей оформления этого незаконного дела, проведения незаконных следственных мероприятий, а также выявления всех причастных к этому преступлению против меня, чтобы по возможности все понесли соответствующее наказание", - сказал Чубаров.

Также председатель Меджлиса прокомментировал возможный запрос России в Интерпол для его выдачи российским властям. "Такие прецеденты были, Россия неоднократно пыталась добиться моего выдворения с нашей территории на нашу же территорию, только временно оккупированную Россией. Но Интерпол отказывал, и если снова будет обращение России, не сомневаюсь, что Интерпол снова в этом ей откажет", - считает Чубаров.

Предыстория: Так называемый суд оккупированного Крыма "приговорил" к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу и исправительным работам главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова за якобы организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

В тот день, когда Россия уже начала оккупацию Крыма, на полуострове состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. Чубаров был среди тех, кто вышел под здание крымского парламента.

Темы: Чубаровкрымские татарыКрымсудЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

Стала известна заявка сборной на Евро-2020

В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

Все новости...
Чубаров
Суд оккупированного Крыма заочно приговорил Чубарова к 6 годам колонии
Крымские оккупанты хотят посадить на 9 лет главу Меджлиса Чубарова
У Навального не будут исправлять карту с "российским" Крымом – Чубаров
Последние новости
22:42
КМУ переназначил членов набсовета "Нафтогаза" с вероятным нарушением закона – эксперт
22:28
Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке – Ляшко
22:01
Новости экономики: Бюджетная декларация, экономическая ситуация, пластиковые пакеты
21:40
Санкции США по "Северному потоку-2" еще могут возобновиться - Зеркаль
21:24
Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского
21:22
С 1 июня 700 тысяч работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий
20:58
Парламент Чехии проголосует за вотум недоверия правительству
20:43
Возобновление работы номинационного комитета: КМУ добавил должность для представителя ЕС
20:38
Стала известна заявка сборной на Евро-2020
20:16
Зеркаль рассказала о возможном после Украины в ЕС и задержке с его назначением
Все новости...