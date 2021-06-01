Чубаров назвал ничтожным приговор оккупантов и обжалует его в ЕСПЧ

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал "юридически ничтожным" заочный тюремный приговор так называемого "Верховного суда" оккупированного Россией Крыма и пообещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Источник: Чубаров в эфире проекта Радио Свобода Радио Крым.Реалии

Прямая речь: "Понятно, что это решение юридически ничтожно, поскольку оно принято российским оккупационным судом. Все те люди, которые инициировали и фабриковали это дело, а также те, кто объявлял решение сегодня - реальные преступники, их всех настигнет соответствующее наказание".

Детали: "Суд" в Симферополе 1 июня назначил Чубарову наказание в виде 6 лет тюрьмы и 200 тысяч рублей штрафа по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

По его словам, решение суда будет обжаловано в Европейском суде по правам человека "после прохождения всех российских судебных инстанций". "Мы ожидаем от дальнейших процедур, в том числе и с Европейским судом по правам человека, окончательного выяснения всех деталей оформления этого незаконного дела, проведения незаконных следственных мероприятий, а также выявления всех причастных к этому преступлению против меня, чтобы по возможности все понесли соответствующее наказание", - сказал Чубаров.

Также председатель Меджлиса прокомментировал возможный запрос России в Интерпол для его выдачи российским властям. "Такие прецеденты были, Россия неоднократно пыталась добиться моего выдворения с нашей территории на нашу же территорию, только временно оккупированную Россией. Но Интерпол отказывал, и если снова будет обращение России, не сомневаюсь, что Интерпол снова в этом ей откажет", - считает Чубаров.

Предыстория: Так называемый суд оккупированного Крыма "приговорил" к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу и исправительным работам главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова за якобы организацию массовых беспорядков 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

В тот день, когда Россия уже начала оккупацию Крыма, на полуострове состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. Чубаров был среди тех, кто вышел под здание крымского парламента.