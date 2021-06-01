Офицера полиции Тернопольщины подозревают в разглашении гостайны

Служба безопасности разоблачила сотрудницу режимно-секретного органа одного из подразделений Нацполиции Тернопольщины на разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Источник: пресс-служба СБУ в Тернопольской области

Дословно: "Досудебным следствием установлено, что офицер полиции действовала вопреки установленному порядку оформления допуска и предоставления доступа к информации с ограниченным доступом.

Без предусмотренных законодательством оснований она знакомила своих коллег с материалами оперативно-розыскной деятельности и проведения негласных розыскных действий. Своими действиями допустила разглашение данных, составляющих государственную тайну".

Детали: Сейчас она уволена из рядов Нацполиции, ей сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.